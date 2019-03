Empfehlung - Kommentar: Gülle bleibt ein Megathema

Im Prinzip gab es gar keine Neuigkeiten zu vermelden, als das Landvolk diese Woche auf einen Bauernhof ins Emsland einlud, um Journalisten mal ein bisschen an der Gülle schnuppern zu lassen. Ja, es wurde eine durchaus interessante Technik gezeigt. Eine Maschine teilt die Gülle in einen festen und einen flüssigen Teil. Das hat Vorteile für die Weiterverarbeitung und die Wirtschaftlichkeit, keine Frage. Aber neu oder revolutionär war das nicht. Warum also nahm sich die Landvolk-Spitze einen ganzen Nachmittag Zeit? Einfache Antwort: Imagepflege.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kommentar-guelle-bleibt-ein-megathema-284370.html