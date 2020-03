Empfehlung - Kommentar: Grafschafter Katholikinnen enttäuscht – zu Recht

Das Corona-Virus hat am Montagabend zu einer Programmänderung in der ARD geführt. Moderator Frank Plasberg empfing seine Gäste bei „Hart aber fair“ bereits um 20.15 Uhr. Also früher als sonst. Das will bei den Öffentlich-Rechtlichen schon etwas heißen. Die Sendung war in Ordnung, weil unaufgeregt. Was mir aber auffiel, war die ungewöhnliche Amtsbezeichnung der Expertin Annabel Oelmann. Sie ist Vorständin der Verbraucherzentrale Bremen. Vorständin? Wenn das kein Diskussionsthema für die Verfechter und Gegner geschlechterspezifische Veränderung von Sprache ist, die wir in vielen Formulierungen bei Reden, in Schreiben oder eben in Form von Untertiteln im Fernsehen erleben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kommentar-grafschafter-katholikinnen-enttaeuscht-zu-recht-346836.html