Kommentar: Grafschafter Eissport steht kurz vor dem Aus

Mit sofortiger Wirkung hat der Landkreis am Freitag wegen Einsturzgefahr die Eissporthalle in Nordhorn gesperrt. Steffen Burkert, stellvertretender Chefredakteur, sieht in seinem Kommentar eher schwarz für die Zukunft des Eissports im Landkreis.