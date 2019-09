Empfehlung - Kommentar: Gedenken und die Rolle des Internets

Nordhorn Ein Ereignis von überragender Bedeutung verdient eine angemessene Betrachtung. Der 1. September transportiert ein solches geschichtliches Schwergewicht. Vor 80 Jahren löste Hitler-Deutschland an diesem Datum den Zweiten Weltkrieg aus, dessen Opfer so zahlreich waren, dass sie nur geschätzt werden können. Es waren wohl mehr als 50 Millionen Menschen, die auf dem Schlachtfeld, im Bombenhagel auf Städte, in den Vernichtungslagern der Nazis starben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kommentar-gedenken-und-die-rolle-des-internets-317233.html