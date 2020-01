Empfehlung - Kommentar: Friedrich Merz erklärt die Welt, wie er sie sieht

Geht es nach dem Publikum, hat Friedrich Merz die Kanzlerschaft sicher in der Tasche. Einen wie ihn wünschen sich die Meisten unter den 600 Frauen und Männern an der Spitze der nächsten Bundesregierung. Kopfnicken, zustimmende Rufe, Zwischenapplaus und ein rauschender Schlussbeifall kennzeichnen den Auftritt des CDU-Politikers, der am Dienstagabend als Gast des Grafschafter Kreisverbandes in Nordhorn auftritt und die Ausstellungshalle der Autozentrale Krüp sozusagen „im Sturm erobert“. Das liegt allerdings nur zum Teil an dem, was er inhaltlich zu bieten hat. Merz, mit 64 Jahren vom Lebensalter nahe am Altersdurchschnitt im Saal, bedient offenkundig die Sehnsucht nach einer Führungsfigur, von der man hofft, dass sie das Land in die Moderne führt, ohne die Gesellschaft völlig umzukrempeln. Ein konservativer Bewahrer, der eben nicht „alles schlecht redet“, der anpackt und keine Scheu hat, zu polarisieren. Aber: Seiner zutreffenden Analyse fehlen Lösungsansätze.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kommentar-friedrich-merz-erklaert-die-welt-wie-er-sie-sieht-341350.html