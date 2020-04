Ein Grablicht steht zwischen Kreuzen auf dem Soldatenfriedhof bei Vossenack in Nordrhein-Westfalen. Im Herbst 1944 tobte im Hürtgenwald in der Eifel eine der grausamsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs. Danach war für die Briten der Weg frei in Richtung Nordwesten nach Bremen und Hamburg. Am 2. April 1945 wurde auf diesem Vormarsch Nordhorn, bis zum 7. April dann Lingen befreit. Foto: dpa