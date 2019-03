Kommentar: Freude an der Arbeit – die Chefs sind gefordert

Arbeit an den Wochenenden, anspruchsvolle Kundschaft, kein üppiges Salär: Die Gastronomie mit ihren 3000 Beschäftigten in der Grafschaft hat es nicht leicht, Fachpersonal zu finden. GN-Chefredakteur Guntram Dörr sieht dieses Problem in fast alle Branchen.