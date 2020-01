Empfehlung - Kommentar: Finden SPD und Gewerkschaften wieder zueinander?

Bei Bonke in Nordhorn lieben es die Gäste kernig, handfest und vor allem beständig. Die Traditionsgaststätte ist seit Generationen Heimstatt für alle, die politisch eher links von der Mitte stehen und deren Herz für die einfachen Leute schlägt. In den Tagungssälen haben Sozialdemokraten die Hoheit, bei ihren Debatten und Diskussionen oftmals vom Liedgut der Gesangvereine ein Stockwerk höher begleitet. Vergangenen Sonntag, beim Neujahrstreffen der Grafschafter Kreisgruppe des Deutschen Gewerkschaftsbundes, zeigt die Partei deutlich Flagge. Neben den SPD-Bürgermeistern Thomas Berling und Volker Pannen nehmen etliche weitere Kommunalpolitiker mit dem roten Parteibuch an den runden Tischen Platz, wo Mettbrötchen und Eier mit Majo serviert werden. „Es ist immer gut, ins Gespräch zu kommen“, findet Berling. Das klingt nach Binsenweisheit, sagt aber viel.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kommentar-finden-spd-und-gewerkschaften-wieder-zueinander-340036.html