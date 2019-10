Empfehlung - Kommentar: Die Zeit der Alleinherrscher geht zuende

Herr über Leben und Tod zu Pionierzeiten, Alleinherrscher bis in die jüngere Vergangenheit hinein: Ein Kapitän auf See gilt bis heute als Sinnbild des absoluten Chefs, dessen Wort an Bord Gesetz ist und der sich im Krisenfall nur dem Herrgott verantwortet. Dieses Führungsprinzip galt als unantastbar bis zum 13. Januar 2012. An diesem Tag prallte das Kreuzfahrtschiff „Costa Concordia“ vor der italienischen Mittelmeerinsel Giglio gegen einen Felsen, schlug leck und neigte sich dramatisch zur Seite. 32 Menschen starben – und der alleinige Kommandeur, jener unselige Francesco Schettino, hatte versagt. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kommentar-die-zeit-der-alleinherrscher-geht-zuende-322172.html