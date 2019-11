Empfehlung - Kommentar: Die Sparkasse kämpft um ihre Zukunft

Die alte Dame hat sich gut gehalten, seit sie am 30. Oktober 1869 in Neuenhaus das Licht der Welt erblickte. Sie hat sich tüchtig vermehrt, ihren eigenen Wohlstand gemehrt und in vielen Fällen auch ihren bis heute zigtausenden Kunden durch Kredite den Weg geebnet – ob zur Firmengründung oder für ein Eigenheim, da stehen unzählige Häuser, deren Besitzer dem legendären Werbespruch „Wenn’s um Geld geht Sparkasse“ gefolgt sind. In ihrem 150. Lebensjahr ist der Landkreis zurecht stolz auf seine Tochter, die sich seit 1963 „Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn“ nennt. Um es an Zahlen deutlich zu machen: Als das Kind 100 wurde, verwaltete es Kundengelder in Höhe von 193 D-Mark. Heute betragen die Einlagen das Achtfache, und zwar in Euro.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kommentar-die-sparkasse-kaempft-um-ihre-zukunft-332176.html