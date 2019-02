Empfehlung - Kommentar: Die Kandidaten und ihr Wahlkampf im Netz

Nordhorn In rund dreieinhalb Monaten ist es soweit: Am 26. Mai wird in der Grafschaft gewählt, die Bewerber für die Chefsessel im Kreishaus und in den Rathäusern von Nordhorn und Uelsen haben das Rennen aufgenommen. Wer sich gut organisiert, kommt gut durch den Stress des Wahlkampfs. Nicht jeder Kandidat gibt ihn allerdings in die Hände von Marketingexperten. Henni Krabbe, die Landrätin werden will, hat’s getan. Agentur aus Hannover, erste Pressekonferenz live gestreamt, Einspielvideo.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kommentar-die-kandidaten-und-ihr-wahlkampf-im-netz-283167.html