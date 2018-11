Empfehlung - Kommentar: Die Grafschafter sind ganz sicher verunsichert

Auf dem Foto, das den Autor einer bemerkenswerten Kolumne des Berliner „Tagesspiegel“ zeigt, ähnelt Heinrich Schmitz der Figur des weisen Gandalf in der Verfilmung von „Der Herr der Ringe“. Der Rechtsanwalt und Internet-Blogger hat zwar keine Zauberkräfte, dafür einen analytischen Verstand und die Fähigkeit, juristische Zusammenhänge allgemeinverständlich – mitunter polemisch – darzustellen. In einem seiner Beiträge fordert Schmitz mehr Polizeipräsenz auf den Straßen. Damit liegt er auf einer Linie mit beinahe zwei Dritteln aller Grafschafter, die von den GN in den vergangenen Wochen zu diesem Thema befragt wurden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kommentar-die-grafschafter-sind-ganz-sicher-verunsichert-265415.html