Empfehlung - Kommentar: Der Wert kleiner Schritte beim Klimaschutz

Greta, die junge Schwedin, schippert über den Ozean und wird von einer kleinen Armada zu Wasser und in der Luft begleitet. Das sichert mediale Aufmerksamkeit und dient als Werbung für Klimaschutz. Der jungen Aktivistin ist das ganz recht, die prompte Kritik – auch auf GN-Online – an dem Ausstoß von CO2 durch diese Aktion und die professionelle „Vermarktung“ nimmt sie in Kauf. Soll sie sich davon in ihrem Kampf für eine Welt, in der sie und ihre Altersgenossen überleben können, abhalten lassen?(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kommentar-der-wert-kleiner-schritte-beim-klimaschutz-314688.html