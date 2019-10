Empfehlung - Kommentar: Der neue Landrat muss Akzente setzen

Noch gut zwei Wochen, dann kann er loslegen: Landrat Uwe Fietzek. Zeit zum Warmlaufen blieb reichlich, seit der 57-jährige Lohner am 16. Juni bei der Stichwahl knapp die Oberhand über Volker Pannen behielt. Besonderes Kennzeichen seines mehrmonatigen Wahlkampfes war ein intensiver Austausch mit hunderten Grafschaftern, die er in allen Ecken des Landkreises traf. Eine ganz neue Erfahrung für den Mann, der beruflich in den Büros der Kreisverwaltung groß geworden ist: mit 29 Leiter der Personalabteilung, dann an der Spitze des Fachbereiches Gesundheit und Soziales, danach Finanzen, Personal und Organisation. 2003 wurde er zum Kreisrat gewählt und 2011 in dieser Position bestätigt. 2015 wählte ihn der Kreistag schließlich zum Nachfolger von Hans-Werner Schwarz als Erster Kreisrat. Und nun?(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kommentar-der-neue-landrat-muss-akzente-setzen-324572.html