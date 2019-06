Empfehlung - Kommentar: Der neue Landrat hat einiges zu tun

Aus den Augen, aus dem Sinn? Nurmehr einige verblassende Plakate an den Laternenpfählen erinnern an die Wochen des Grafschafter Wahlkampf-Frühlings mit seinem vermeintlichen Höhepunkt: der Stichwahl um das Amt des neuen Landrates. Stattdessen gab es eine enttäuschende Beteiligung der Stimmberechtigten von gerade einmal 35 Prozent. Übersetzt heißt das: Am 16. Juni hat nur jeder sechste Grafschafter dem Sieger dieses Sonntags, Uwe Fietzek, aktiv ins Amt geholfen. Verflogen die Euphorie, mit der am 26. Mai der Wählerfleiß bejubelt wurde, weil fast doppelt so Viele zu den drei kommunalen Direktwahlen und der Entscheidung über die Zusammensetzung eines neuen Europäischen Parlaments ihre Kreuze gemacht hatten.(...)