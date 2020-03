Ohne künstlerische Leiterin ist auf unabsehbare Zeit die Galerie des Kunstvereins Grafschaft Bentheim an der Hauptstraße in Neuenhaus. Der Kunstverein als Träger will jetzt sein Glück mit einer erneuten bundesweiten Ausschreibung versuchen. Am Ausstellungsprogramm, das Elmas Senol für 2020 hinterlassen hat, will der Verein festhalten.