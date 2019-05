Kommentar: Der 26. Mai ist ein Pflichttermin

Am Sonntag wird in der Grafschaft gewählt. Der Landratsposten ist zu vergeben, in Uelsen und Nordhorn wird ein neuer Rathauschef gesucht. Es geht um viel, doch die Europawahl ist die ungleich bedeutendere Abstimmung, meint Chefredakteur Guntram Dörr.