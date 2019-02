Empfehlung - Kommentar: Das Sankt-Florians-Prinzip steckt in uns allen

Um diesen Heiligen ranken sich viele Geschichten und Legenden, aber in einem Punkt stimmen die alten Schreiber und Erzähler überein: Der Kelte Florianus, der im 3. Jahrhundert in einem Dorf auf dem Gebiet des heutigen Österreich lebte, geriet ins Visier der römischen Behörden, als er 40 gefangene christliche Glaubensbrüder retten wollte. Tödlicher Mut: Die Machthaber banden ihm einen Mühlstein um den Hals und ließen ihn in einen Fluss werfen. Heute verehrt die Feuerwehr den Märtyrer als ihren Schutzpatron, weil er zu Lebzeiten eine Armee-Einheit zur Brandbekämpfung befehligt hatte. Dass ausgerechnet in seinem Namen das sogenannte Sankt-Florians-Prinzip in den Sprachgebrauch Einzug gehalten hat, macht die Sache rätselhaft: (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kommentar-das-sankt-florians-prinzip-steckt-in-uns-allen-279429.html