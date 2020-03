Empfehlung - Kommentar: Carsharing gehört heute dazu

In der Grafschaft, so spotten manche, passiert angeblich alles erst fünf Jahre später. Mag sein, aber immerhin: Aber hier wird jetzt über ein Angebot nachgedacht, das andernorts schon ein selbstverständlicher Teil der Mobilitätspalette ist. Der Landkreis will gemeinsam mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden ein Carsharing-Modell realisieren. Geplant ist, über das Kreisgebiet verteilt sieben Entleihstationen für jeweils einen Elektro-Pkw entstehen zu lassen. Anspruchsvolle Vorgabe dabei: Es sollen von Anfang an nur Elektrofahrzeuge vermietet werden. Das verdient Respekt, denn damit würden Anreize für die neue Elektromobilität geschaffen und zugleich ein Beitrag zur Klimaentlastung geleistet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kommentar-carsharing-gehoert-heute-dazu-346739.html