Lange her: Dr. Daniela De Ridder (SPD) und Albert Stegemann (CDU) zogen vor acht Jahren erstmals in den Bundestag ein und begrüßten sich am Wahlabend des 22. März 2013 bei der Stimmenauszählung in Meppen. Die beiden Politiker aus der Grafschaft gehören seither der Regierungskoalition an, sind aber zum dritten Mal Konkurrenten im Wahlkampf. Archivfoto: Münchow