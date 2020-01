Empfehlung - Kommentar: „Bonpflicht“ produziert vermeidbaren Müll

Nordhorn „Bürokratieschwachsinn“, „realitätsfern“, „Umweltverschmutzung“ – nur einige Schlagworte, mit denen Geschäftsleute und Kunden seit Anfang des Jahres die Belegausgabepflicht oder kurz „Bonpflicht“ kritisieren. Bäcker, Kiosk, Imbiss, Supermarkt, Friseur und Co. sind seit dem 1. Januar zur Ausgabe eines Kassenzettels für den Kunden verpflichtet – ob der ihn will oder nicht. So fragwürdig der Druck von Kassenbons in Meterware auch ist, ihr liegt ein ernstes Problem zugrunde.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kommentar-bonpflicht-produziert-vermeidbaren-muell-338792.html