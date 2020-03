Empfehlung - Kommentar: Bei Corona hat das Ego Pause

Corona und kein Ende – dafür kommt jetzt eine große Belastungsprobe, der sich die Grafschafter in den kommenden Wochen unterziehen müssen. Spätestens seitdem die Landesregierung in Niedersachsen im Laufe der Woche Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern grundsätzlich untersagt hat, befindet sich das öffentliche Leben merklich im Umbruch. Konzerte mit nationalen und international Stars in der Emslandarena fallen aus, die kommenden Handballspiele der HSG Nordhorn-Lingen sind abgesagt und auch auf kleinere Events, Zusammenkünfte, Feiern und Freizeitangebote wird nach und nach verzichtet. Der Landkreis Grafschaft Bentheim gab am Donnerstag zudem bekannt, dass Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern anzeige- und genehmigungspflichtig sind. Veranstalter sind angehalten, eine Planung vorzulegen, auf deren Grundlage der Landkreis eine Gefährdungsbeurteilung vornimmt.(...)