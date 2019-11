Empfehlung - Kommentar: Bauernprotest erzeugt hohe Aufmerksamkeit

Am Dienstagmorgen herrscht plötzlich Chaos auf den Hauptverkehrsachsen in der Grafschaft. Dutzende Traktoren kriechen über die Straßen und bremsen den Berufsverkehr empfindlich aus. Lange, zäh fließende Blechkarawanen sind die Folge. Selbst wer am Montagabend auf GN-Online oder am Dienstagmorgen in der gedruckten Tageszeitung von dem Bauernprotest gelesen hatte, hat kaum eine Chance, dem Stau zu entkommen. Zwischen 6 und 9 Uhr morgens müssen nun einmal viele Grafschafter raus auf die Straße.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kommentar-bauernprotest-erzeugt-hohe-aufmerksamkeit-329614.html