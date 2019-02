Empfehlung - Kommentar: Bargeldlos bezahlen – schöne neue Welt?

In Nordhorn und am Bad Bentheimer Bahnhof können Autofahrer ihre Parkgebühren jetzt per App begleichen. Und auch im Parkhaus an der Euregio-Klinik kann man am Automaten neuerdings bargeldlos bezahlen. Das haben die Grafschafter Nachrichten in den vergangenen Tagen berichtet. Es sagt viel aus über den digitalen Entwicklungsstand am vermeintlichen Hochtechnologie-Standort Deutschland, dass solche Nachrichten im Jahr 2019 noch Schlagzeilen wert sind.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kommentar-bargeldlos-bezahlen-schoene-neue-welt-281903.html