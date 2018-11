Empfehlung - Kommentar: Auf verschlungenen Wegen zur Landratswahl

Nordhorn „Das hat Reinhold nicht geschafft“, ruft einer von den hinteren Tischen bei „Schnieders“ in Georgsdorf, wo die SPD ihren Kreisparteitag abhält. Reinhold, also der Grafschafter CDU-Chef und Landesfinanzminister Hilbers aus Lohne, ist nicht zufällig der Gradmesser für politisches Kalkül und erfolgreiche Wahlkämpfe – auch und gerade bei den Sozialdemokraten. Die haben in der Tat geschafft, was ihm misslang: für drei Top-Personalentscheidungen im kommenden Jahr jeweils Kandidaten mit Parteibuch zu finden. Thomas Berling will seine Amtszeit als Bürgermeister von Nordhorn um weitere acht Jahre verlängern, in Uelsen strebt Andrea Klokkers nach dem Chefsessel im Rathaus und für die Landratswahl stehen mit Dr. Volker Pannen, dem Bürgermeister von Bad Bentheim, und der Bundestagsabgeordneten Dr. Daniela De Ridder aus Schüttorf gleich zwei Bewerber parat. Beide müssen sich noch ein wenig länger gedulden als geplant, ehe ein Mitgliedervotum entscheidet – es wird erst am 20. Dezember möglich sein, um eine Ladungsfrist zu gewährleisten. Unter dem Strich bleibt das Ergebnis dennoch offen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kommentar-auf-verschlungenen-wegen-zur-landratswahl-269117.html