Empfehlung - Kommentar: Auf 2020 – wenn es ein Jahr der Wagnisse wird

Das Leben sei kein Wunschkonzert, sagt der Volksmund. Wer Visionen habe, solle zum Arzt gehen, riet Bundeskanzler Helmut Schmidt. Diese beiden Aussprüche bleiben prägend, weil sie eine nüchterne Weltanschauung versinnbildlichen, die allzu gut der deutschen Mentalität entspricht. Nun, kurz nach dem Jahreswechsel, ist die beste Zeit für Widerspruch. Weil ohne Wünsche und Visionen auch 2020 eine öde Angelegenheit wäre und wirkliche dringende Fragen in der Schublade blieben. „Wie könnt ihr es wagen!“, empörte sich die Umweltaktivistin Greta Thunberg vor der Versammlung der Vereinten Nationen in New York in Sorge um die Zukunft der Erde. Weil das auch eine Nummer kleiner geht, drehen wir den Spieß doch einfach um und wagen mal etwas, hier in der Grafschaft. Und seien es nur einige kühne Gedanken:(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kommentar-auf-2020-wenn-es-ein-jahr-der-wagnisse-wird-337672.html