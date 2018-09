Empfehlung - Kommentar: Ärztemangel: „Der Zug ist schon lange abgefahren“

Nordhorn Der Hausarztmangel wird bundesweit besonders in ländlichen Regionen zum Problem. Auch in der Grafschaft Bentheim sind die Auswirkungen von ausbleibenden Praxisnachfolgern spürbar und könnten, wenn nicht schon geschehen, in den nächsten Jahren zu Engpässen in der medizinischen Versorgung führen. Uelsen und Schüttorf sind nur zwei Orte, die bereits mit schließenden Hausarztpraxen umgehen müssen – Nachfolger nicht in Sicht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kommentar-aerztemangel-der-zug-ist-schon-lange-abgefahren-258104.html