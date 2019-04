Empfehlung - Kommentar: Achtung! Am 26. Mai gibt es eine vierte Wahl

Da haben wir ihn also, den ersten Aufreger: Landratskandidatin Henni Krabbe hat an Laternenpfählen in Bad Bentheim plakatiert, die Stadtverwaltung lässt die großen Papp-Konterfeis wieder entfernen – es gab keine Genehmigung. Spätestens jetzt dürften Grafschafter, die vom Rennen um den Chefsessel im Kreishaus wenig Notiz genommen haben, aufmerksam werden. Denn dieser Wahlkampf, obwohl im Gange, bleibt noch ohne Strahlkraft weil alle, die um Volkes Stimmen wetteifern, sich in der Devise einig sind: Nach Ostern geht’s so richtig los, dann beginnt die wirklich heiße Phase mit Blick auf die Entscheidung am 26. Mai. Krabbe, die Unabhängige, hat das mit ihrem Frühstart durchbrochen. Wirklich ungewollt?(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kommentar-achtung-am-26-mai-gibt-es-eine-vierte-wahl-291827.html