Empfehlung - Kommentar: 2021 wird ein Superwahljahr in der Grafschaft

Die Grafschaft hat gewählt, im Kreishaus sitzt ein neuer Landrat und auf den Bürgermeisterstühlen in Nordhorn und Uelsen haben die Sieger Platz genommen. Gefühlt ist das Rennen um die kommunalen Spitzenjobs gerade erst zu Ende gegangen, doch in Wahrheit sind die berühmten 100 Tage schon verstrichen. Landrat Uwe Fietzek und Bürgermeister Hajo Bosch in Uelsen haben bereits Pflöcke eingeschlagen. Der eine schreibt sich die Verlängerung des Nahverkehrs auf der Schiene nach Coevorden auf die Agenda, der andere erklärt die Hausarztversorgung in der Samtgemeinde zur Chefsache. Soweit okay. Nur: Gegen das, was uns 2021 erwartet, sind die im Sommer 2019 zu Ende gegangenen politischen Kämpfe um Einfluss und Gestaltungskraft ein laues Lüftchen. Ein Superwahljahr erwartet die Grafschaft, in dem die Bewerber um gleich fünf Bürgermeisterämter konkurrieren, gleichzeitig finden Kommunalwahlen im gesamten Landkreis statt. Wie spannend aber wird das Ganze?(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kommentar-2022-wird-ein-superwahljahr-in-der-grafschaft-345104.html