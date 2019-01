Empfehlung - Kloster Frenswegen präsentiert sich auf der „Grünen Woche“

Berlin / Nordhorn Erster Kreisrat Uwe Fietzek und Nordhorns Bürgermeister Thomas Berling haben am Sonntag die „Grüne Woche“ in Berlin besucht. Dort schauten sie sich auf dem Stand des Kloster Frenswegen um. „Fietsen-Fotos“ sind die Attraktion an dem Grafschafter Stand, auf dem Birgit Veddeler (Kloster Frenswegen) und Sonja Scherder (Grafschaft Bentheim Tourismus) Präsenz zeigen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kloster-frenswegen-praesentiert-sich-auf-der-gruenen-woche-277741.html