Empfehlung - Kloster Frenswegen legt neues Programm vor

hsbNordhorn. Höhepunkte in dem ökumenischen Tagungs- und Gästehaus sind die 41. Internationale Sommerakademie für Kammermusik in Niedersachsen von Montag, 28. August, bis Sonntag, 17. September, sowie das Gedenken an 500 Jahre Reformation am Sonnabend, 26. August, und Sonntag, 27. August, unter anderem mit dem Theaterstück „Sci vias“, das Luthers Frau Katharina von Bora (1499 – 1552) und die Benediktinerin Hildegard von Bingen (1098 – 1179) in Erinnerung ruft.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kloster-frenswegen-legt-neues-programm-vor-203014.html