Kloster Bardel: Texte zum Nachdenken und Meditieren

Bardel Seit über 30 Jahren sind sie ein beliebtes Geschenk und ein anregender Begleiter durch die Fastenzeit: die „Bardeler Fastenmeditationen“ von Pater Wilhelm Ruhe aus dem Kloster Bardel. Jetzt ist die neue Ausgabe seiner Textsammlung erschienen. Pater Wilhelm Ruhe hat auch in diesem Jahr wieder Texte zusammengestellt, die den Nerv vieler Menschen treffen. Ohne Scheu und mit klarer Sprache thematisiert er die großen Fragen nach dem Ursprung und den Zielen des Lebens. Oft nimmt er Gedanken großer Heiliger und berühmter Persönlichkeiten auf, um seine eigenen Gedanken zu entfalten. Dabei lautet das zentrale Thema in diesem Jahr: „Es geht auch anders“.

Im Vorwort schreibt Pater Wilhelm: „Wo Menschen leben, da ‚menschelt‘ es. Die Fastenzeit fragt uns, in welchen Punkten es uns gelingen könnte, auf Schuld zu verzichten und ein Stück menschlicher und christlicher zu leben. Sehnsucht soll sich in uns breitmachen: Sehnsucht nach einem geglückten Leben.“ Die Kurzgeschichten, Gedichte und Sprüche versuchen, die Fragen der Fastenzeit zu beantworten. „Wo muss ich umkehren? Wo bin ich auf dem Holzweg? Wo habe ich eine falsche Richtung eingeschlagen? Wann verhalte ich mich unchristlich, weil es so schön bequem ist? Wie kann mein Leben glücken und gelingen?“ – Diesen Fragen nähert sich das Buch. „Die Fastenzeit ist nicht Selbstzweck, sondern hat ein großes Ziel: Ostern“, sagt Pater Wilhelm. Und so ist der Sinn der Fastenzeit nicht Stillstand, sondern Aufbruch. Ostern gibt es nicht nur im Jenseits, sondern Ostern beginnt hier und heute.

Die Texte sind mit Liebe zum Detail zusammengestellt und laden dazu ein, den Blick für die wesentlichen Dinge im Leben zu schärfen. „Die Hefte sind geeignet für die persönliche Betrachtung, für Gruppengespräche, Gottesdienste, Exerzitien im Alltag, aber auch für Familien- und Krankenbesuche“, empfiehlt der Autor.

Die „Bardeler Fastenmeditationen“ im Format DIN A5 haben 68 Seiten und sind zum Preis von 3,50 Euro zuzüglich Versandkosten erhältlich bei der Dom-Buchhandlung Osnabrück unter Telefon 0541 35738-20 oder per E-Mail an bestellservice@dom-buchhandlung.de.