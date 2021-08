Klimawandel läutet auch kommunale Zeitenwende ein

Die Grafschafter Kreisgruppen der Naturschutzverbände NABU und BUND haben sich bereits intensiv mit der Hochwasserproblematik in der Grafschaft Bentheim auseinandergesetzt. Die Eingriffe nehmen nach ihrer Analyse vielerorts beängstigende Ausmaße an, die Begradigung der Vechte in den 1950er- und 1960er-Jahren wird heute sehr kritisch gesehen und sollte entschärft werden. Das Bild zeigt einen überfluteten Bereich der Vechte. Foto: BUND