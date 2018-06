Klicktipp: Neuer „Regiopa“-Zug auf Probefahrt

Bis die „Regiopa“-Züge der Bentheimer Eisenbahn durch die Grafschaft sausen, dauert es noch eine Weile. Still in einer Fabrikhalle stehen sie bis dahin nicht. Beim Hersteller „Alstom“ in Salzgitter werden die Züge bereits getestet, wie ein Video zeigt.