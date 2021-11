Klicktipp: Digitale Briefe vom GN-Chefredakteur

Grafschaft Wie tickt die GN-Redaktion, wie funktioniert Lokaljournalismus in der Grafschaft, was erleben die Macher der Zeitung und der digitalen Nachrichtenportale tagtäglich? Das verraten GN-Chefredakteur Guntram Dörr und sein Stellvertreter Steffen Burkert den angemeldeten Leserinnen und Lesern immer freitags im wöchentlichen Wechsel per E-Mail. „Wir wollen uns direkt an Sie wenden und Ihnen Einblicke in unser Denken und Handeln gewähren“, sagt Dörr zum exklusiven Charakter der „Post vom Chefredakteur“. Ein weiteres Ziel ist es, Hintergründe zu liefern, zu erklären und mit den Lesern zu debattieren.

„Wie entstehen eigentlich Nachrichten? Was steckt hinter einem Artikel? Ich nehme die Leser mit in den Maschinenraum des Lokaljournalismus“, kündigt Dörr an. Dabei werden auch Vorwürfe, mit denen sich die GN-Redaktion immer wieder einmal auseinandersetzen muss, nicht ausgeklammert. „Das ist eine reißerische Schlagzeile auf ,Bild‘-Niveau“, heißt es manchmal vorwurfsvoll. So widmet sich Dörr in seiner ersten „Post vom Chefredakteur“ tatsächlich dem Boulevard-Blatt, das gerade im Mittelpunkt einer hitzigen Debatte über den Axel-Springer-Verlag und die Kündigung seines früheren „Bild“-Kollegen Julian Reichelt steht. Dörr erläutert, was aus seiner Sicht die GN von der Tageszeitung mit den großen Überschriften unterscheidet. „Wir als Lokalzeitung haben eine andere Verantwortung den Lesern gegenüber“, sagt Dörr. „Weil wir näher dran sind.“

