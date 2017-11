Empfehlung - Kirchliche Vielfalt als Folge der Reformation

Nordhorn. Der Thesenanschlag in Wittenberg am 31. Oktober 1517 gilt als Beginn der Reformation. Auch in der Grafschaft Bentheim hat die Reformationsbewegung tiefe Spuren hinterlassen. Und allein diesem Thema widmet sich eine Ausstellung im Kloster Frenswegen, die am Freitag, 1. Dezember, 18 Uhr, im Beisein des ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff eröffnet wird. Der verheißungsvolle Titel dieser Ausstellung lautet „Das hatte Folgen – 500 Jahre Reformation in der Grafschaft Bentheim“. Sie wird bis Ende Februar zu sehen sein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kirchliche-vielfalt-als-folge-der-reformation-216038.html