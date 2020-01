Empfehlung - Kinder werden Vorlese-Experten

Nordhorn Sahra aus Nordhorn hat in diesen Tagen gleich doppelten Grund zum Feiern: Am heutigen Dienstag wird die Drittklässlerin neun Jahre alt, und am vergangenen Freitag erhielt sie ihre Urkunde zum erfolgreichen Abschluss ihrer Lesefuchs-Ausbildung. Gemeinsam mit 28 weiteren Mädchen und Jungen von Grundschulen in der Grafschaft Bentheim nahm Sahra an der Feierstunde in der Stadtbibliothek Nordhorn teil. Neben der Urkunde gab es auch ein Geschenk von der Bücherei. Zahlreiche Eltern und Lehrer waren dabei und spendeten kräftigen Applaus für die neuen Lesefüchse.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kinder-werden-vorlese-experten-341726.html