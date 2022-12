Kein Präsenzunterricht am Montag in der Grafschaft

An den allgemein- und berufsbildenden Schulen in der Grafschaft Bentheim - auch am Missionsgymnasium Bardel - fällt am Montag, 19. Dezember, die Schule aus. Dies teilte der Landkreis Grafschaft Bentheim am Sonntag gegen 20.30 Uhr mit. Dies gilt für den Präsenzunterricht, nicht für digitale Angebote.

Grund ist eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes, der Glatteis von Sonntagabend bis Montag, 8 Uhr, im Landkreis vorhersagt.