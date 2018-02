Empfehlung - Kein Boom bei der Lohnentwicklung in der Grafschaft

Nordhorn. Insgesamt setzten hier 107 Betriebe Waren und Produkte im Wert von rund 2,19 Milliarden Euro um und damit rund 0,53 Milliarden Euro oder 19,4 Prozent weniger als im Vorjahr. Parallel dazu wurden rund 268 mehr Mitarbeiter beschäftigt, zeigen die Zahlen des Landesamtes für Statistik. Das durchschnittliche Jahresentgelt je Beschäftigten sank um 3,0 Prozent auf 37.031 Euro. Damit lag die Lohnentwicklung der hiesigen Industrie unter dem Durchschnitt Niedersachsens (0,3 Prozent). Die Lohnquote wiederum, also der Anteil aller Bruttoentgelte am Umsatz, erreichte bei uns 18,3 Prozent. In Niedersachsen waren es 12,7, bundesweit 16,4 Prozent.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kein-boom-bei-der-lohnentwicklung-in-der-grafschaft-227235.html