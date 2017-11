Empfehlung - Kaum Zeit zum Durchatmen für Minister Hilbers

Hannover. Am Ende des Tages sitzt Reinhold Hilbers auf den gepackten Umzugskisten in seinem Abgeordnetenbüro und nimmt einige Glückwünsche von Parteifreunden entgegen. Uwe Schünemann steckt den Kopf zur Tür herein, auf dem Flur hat der Emsländer Bernd-Carsten Hiebing ein freundliches Wort für seinen Parteifreund. Die Frotzeleien von weiteren Christdemokraten auf den Fluren der Fraktionsräume hatten starke Erwartungen parat: „Die Schuldenuhr muss jetzt aber bald rückwärts laufen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kaum-zeit-zum-durchatmen-fuer-minister-hilbers-215602.html