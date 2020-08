Kartierung der Wallheckenstrukturen wird fortgesetzt

Nordhorn Auch in diesem Jahr werden durch den Landkreis Grafschaft Bentheim die Wallheckenstrukturen erfasst. Der Untersuchungsraum liegt in Teilbereichen der Stadt Bad Bentheim (siehe Karte). Die Kartierungsarbeiten werden voraussichtlich von Mitte August bis Anfang Dezember von Janina Rüter und Stefan Schwenzfeier von der Lindschulte Ingenieurgesellschaft mbH in Nordhorn im Auftrag des Landkreises durchgeführt. Die Verwaltung bittet die Grundstückseigentümer oder -pächter darum, die Kartierer bei ihren Tätigkeiten zu unterstützen.