Empfehlung - Kartierung: 21 Teilnehmer sichten 1098 Insekten

Nordhorn Eigentlich passt das hohe Engagement einiger Grafschafter nur zu gut ins Bild: Immer wieder widmen sich in den vergangenen Monaten Beiträge in Radio, Fernsehen und Zeitung der Welt der Insekten – auch die GN beschäftigen sich im Sommer in einer eigenen Serie mit den vielfältigen Krabblern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kartierung-21-teilnehmer-sichten-1098-insekten-331415.html