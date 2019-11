Empfehlung - Karte aus Funkloch-App zeigt Empfangslücken in Grafschaft

Nordhorn Eine interaktive Karte auf breitbandmessung.de weist mit bunten Waben auf die Netzabdeckung im Bundesgebiet hin. Per Zoomfunktion in neun Stufen lässt sich auch die Grafschaft Bentheim genauer betrachten. Die Wabenstruktur zeigt: Insbesondere in größeren Siedlungsregionen wie Nordhorn, Neuenhaus, Emlichheim, Wietmarschen, Schüttorf oder Bad Bentheim erfassen App-Nutzer 3G-Netze (lila) und 4G-Netze (pink). Dünner besiedelte Regionen weisen eher 2G-Netze (blau) auf. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/karte-aus-funkloch-app-zeigt-empfangsluecken-in-grafschaft-328348.html