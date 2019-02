Karl Lagerfeld entwarf für NINO mit dem Kohlestift

In ganz Europa ist der Tod des Modeschöpfers Karl Lagerfeld Topthema. In der Grafschaft werden Erinnerungen an seine Zusammenarbeit mit dem Stoffhersteller NINO wach. Für den entwarf Lagerfeld in den 1970er Jahren Mantel- und Dekostoffkollektionen.