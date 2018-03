Empfehlung - Kapelle im früheren Marienkrankenhaus ist ein zeitloser Ort

Nordhorn. „Passen Sie auf“, sagt Clemens Loth, „hier wird noch heftig gearbeitet.“ Mit Reinold Petermann bahnt sich der Nordhorner Pfarrer einen Weg durch die Baustellen im ehemaligen Marienkrankenhaus. Immer wieder müssen die zwei Männer auf den früheren Klinikfluren über Schwellen, Stufen und Kabel steigen – vorbei an vielen Handwerkern, die fleißig bohren, sägen, schrauben, hämmern. Bis zum Herbst gibt es noch viel zu tun für sie, dann soll das neue Pflegezentrum Haus St. Marien fertig sein. „Hier geht es lang“, sagt Loth einige Minuten später und weist auf einen schmalen Flur. „Da ist ja die Kapelle“, sagt Petermann, öffnet die Holztür und bleibt mit einem stummen Lächeln stehen. Dass ihn gerade die Erinnerungen überfluten, steht ihm ins Gesicht geschrieben. Fast 30 Jahre hat er als Chefarzt im Marienkrankenhaus gearbeitet. Oft führte ihn sein Weg dabei in die Kapelle. „Hier sieht es noch fast so aus wie früher“, sagt der Mediziner.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kapelle-im-frueheren-marienkrankenhaus-ist-ein-zeitloser-ort-229741.html