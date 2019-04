Empfehlung - Kampf gegen die Uhr und den inneren Schweinehund

In der Crossfit-Box am Nordhorner Stadtring wummert Musik aus den Boxen und der Schweiß fließt in Strömen. Auf der Trainingsfläche treiben sich die Sportler gegenseitig zu neuen Höchstleistungen an. „Komm, noch drei Wiederholungen!“, „Du schaffst das!“, „Jetzt quäl dich mal richtig!“ So schallt es durch den Trainingsraum. Es ist der letzte Wettkampftag der Crossfit Open, ein Vergleichswettkampf, der in den vergangenen Wochen weltweit Sport-Enthusiasten mobilisiert hat. Auch die Nordhorner Crossfit-Gemeinde hat sich an fünf Terminen jeweils den neuen Herausforderungen gestellt. Das Herzstück des Zirkeltrainings ist jedes Mal das „Workout of the Day“. Ein Kampf gegen die Uhr – und den inneren Schweinehund. Wie viele Wiederholung schafft man in der vorgegebenen Zeit? Wer schafft die Übungen am schnellsten? Beim Wettkampffinale heißen die Herausforderungen Gewichtheben und Klimmzüge. Wenn der Startschuss gefallen ist, tickt die Uhr ohne Erbarmen. In 20 Minuten gilt es, eine Serie an Gewichten zu stemmen und spezielle Klimmzüge zu absolvieren, bei denen auch die Brust die Stange berührt. „33, 27, 21, 15, 9“ – so lauten die „Gewinnzahlen“ am fünften und letzten Wettkampftag. Insgesamt also 105 Wiederholungen je Disziplin. Es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade in der Ausführung der Übungen, aber jede Abweichung von der Norm kostet wertvolle Punkte fürs Gesamtklassement.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kampf-gegen-die-uhr-und-den-inneren-schweinehund-294115.html