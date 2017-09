Känguru „Jack“ macht wieder große Sprünge

Nordhorn. Gute Nachrichten für das in Nordhorn gefangene Känguru: Nachdem das Tier in der vergangenen Woche eingefangen und ins Tierheim gebracht wurde, konnte es nun erfolgreich vermittelt werden.

Am Dienstag entdeckten Anwohner eines Hofes in Nordhorn-Brandlecht das Bennett-Känguru in ihrem Garten. Sie informierten die Polizei, doch das Beuteltier ließ sich von den Beamten nicht einfangen. Erst Dr. Heike Weber, die Tierärztin des Tierpark Nordhorn, konnte das Tier mit einem Narkosepfeil aus einem Blasrohr betäuben und anschließend dingfest machen. Danach wurde das Känguru ins Tierheim in Wilsum gebracht. Das Tier war anscheinend seinem Besitzer entkommen und hüpfte seit Monaten durch das Emsland und die Grafschaft.

Neue Heimat ist 300 Kilometer entfernt

So einen Gast hatte das Tierheim allerdings bislang nicht. „Wir sind für Kängurus überhaupt nicht ausgerüstet, denn sie brauchen ein großes Gehege“, sagt eine Mitarbeiterin im Gespräch mit unserer Redaktion. „Außerdem sollen sie nicht alleine gehalten werden. Deshalb haben wir schnell versucht, es zu vermitteln. Schnell bekamen wir zahlreiche Anrufe von Menschen aus ganz Norddeutschland, die Interesse an dem Känguru hatten. Der vielversprechendste Anruf kam dann aus der Lüneburger Heide.“

Am Samstagmorgen stieg Känguru-Fan Jens Olvermann aus Hankensbüttel bei Gifhorn ins Auto und fuhr die über 300 Kilometer weite Strecke in die Grafschaft Bentheim. „Ich wollte schon immer Kängurus haben“, sagt Olvermann. „Als ich das Tier im Tierheim sah, wollte ich es haben und auch das Tierheim war froh, dass ich es mitnehmen wollte.“ Schon im Vorfeld hatte er für eine passende Umgebung für Kängurus geschaffen. Um das Tier an sein neues Heim zu gewöhnen und ihm die Scheu zu nehmen, wurde es zunächst in einer großen ausgedienten Vogelvoliere untergebracht. „Wir haben es dann gefüttert und herausgefunden, dass er total gerne Mohrrüben mag. Aber auch Äpfel scheinen ihm gut zu schmecken. Nach und nach wurde es dann auch immer zutraulicher.“

„Jack“ hat weibliche Gesellschaft

Doch nur ein Känguru zu halten kam für Jens Olvermann nicht in Frage. „Kängurus sind gesellige Tiere. Da es sich um ein Männchen handelt, habe ich nach einem Weibchen gesucht und tatsächlich eins in der Umgebung gefunden. Von Anfang an haben sich beide gut verstanden. Wir haben sie auf die Namen „Jack“ und „Susi“ getauft.“

Für ausreichend Platz ist ebenfalls gesorgt. Auf seinem rund 2000 Quadratmeter Grundstück hat Olvermann einen großzügigen Bereich mit einem Auslauf- und Stallgehege für die Beiden eingerichtet. „Zwei Meter hoch war der Zaun bereits. Aber ich habe mir sagen lassen, dass ich lieber noch um einen weiteren Meter erhöhen sollte, damit im Zweifel die Ausbruchversuche keinen Erfolg haben“, so Olvermann abschließend. „Doch für den Fall der Fälle sind die Kängurus gechipt worden.“

Verstehen sich gut: „Jack“, das Känguru aus Nordhorn, (rechts) und seine neue Partnerin „Susi“. Foto: Jens Olvermann