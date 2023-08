Jury: Nordhorn ist Vorbild für Bahnhöfe im ländlichen Raum

© Allinaz pro Schiene

Auszeichnung des Nordhorner Bahnhofs als „Bahnhof des Jahres“ 2023 in Berlin mit (von links) Ralf Uekermann (Projektbeauftragter SPNV der BE), Karl-Peter Laumann (Ehrenvorsitzender Fahrgastverband "Pro Bahn"), Dirk Flege (Geschäftsführer "Allianz pro Schiene"), Nordhorns Bürgermeister Thomas Berling, BE-Vorstandsvorsitzender Joachim Berends, Kreisdezernentin Dr. Elke Bertke, Architekt Gerold Potgeter und Wilfried Kieft (Leiter der Bauabteilung der BE).