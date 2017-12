Empfehlung - Jungfilmer beweisen große Kreativität

Nordhorn. Die überschaubare Zahl von acht Einsendungen stellte sich dem Urteil einer vom Landkreis eingesetzten Jury. Am Sonnabend fand nun die feierliche Preisverleihung in der Aula des Evangelischen Gymnasiums (EGN) statt. Als Schirmherr fungierte Landrat Friedrich Kethorn, der mit Urkunden, Filmklappen und Geldpreisen all jene jungen Kameraleute, Tontechniker, Schauspieler und Regisseure auszeichnete, deren Arbeiten von einer erstaunlichen Kreativität im Umgang mit dem Medium Film zeugten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/jungfilmer-beweisen-grosse-kreativitaet-217744.html