Junge Buslotsen für ihr Engagement belohnt

Nordhorn Etwa 90 Schülerinnen und Schüler sind kürzlich mit einem Ausflug zum Moviepark nach Bottrop für ihr besonderes Engagement belohnt worden. Sie hatten sich an ihren weiterführenden Schulen im Altkreis Lingen und der Grafschaft Bentheim zu sogenannten Buslotsen ausbilden lassen. Mit ihrer Tätigkeit übernehmen sie an den Haltestellen und innerhalb der Busse Verantwortung. Sie unterstützen die Busfahrer bei ihrer Arbeit, sorgen für ein geregeltes Ein- und Aussteigen und sind Ansprechpartner für Busfahrer sowie Fahrgäste. Die Lotsenausbildung umfasst unter anderem Schulungen zum Verhalten an der Bushaltestelle, Aufklärungsarbeit zum „toten Winkel“, das Verhalten in Notfallsituationen sowie Deeskalationstraining und Erste Hilfe.

Dank der finanziellen Unterstützung der Verkehrsgemeinschaft Emsland Süd sowie der Verkehrsgemeinschaft Grafschaft Bentheim waren Fahrt und Eintritt kostenfrei.